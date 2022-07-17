Россия пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна
Посольство РФ в Швейцарии пригрозило газете Neue Zurcher Zeitung иском из-за коллажа с изображением российского диктатора Владимира Путина в виде клоуна
Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Швейцарии.
Посольство направило письмо Neue Zurcher Zeitung через статью, в которой опубликовали коллаж на Путина.
25 июня на сайте издания вышел материал о мемах военного времени, в котором было опубликовано несколько изображений, разошедшихся в соцсетях. На одном из них Владимир Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской ЛГБТ на лице. На другом президент Украины Владимир Зеленский представлен в образе Капитана Америки.
В российском посольстве заявили, что изображения Путина со ссылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам находятся за пределами разумного. Также там возмутились, что Владимир Зеленский изображен в виде супергероя.
"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе и уже явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица ни в село - нет в город", - написали в посольстве РФ.
Также там заявили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой публикацией из-за распространения информации, которая "позорит" честь и достоинство, а также клевету.
В Neue Zurcher Zeitung пока никак не отреагировали на письмо.
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