Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Швейцарии.

Посольство направило письмо Neue Zurcher Zeitung через статью, в которой опубликовали коллаж на Путина.

25 июня на сайте издания вышел материал о мемах военного времени, в котором было опубликовано несколько изображений, разошедшихся в соцсетях. На одном из них Владимир Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской ЛГБТ на лице. На другом президент Украины Владимир Зеленский представлен в образе Капитана Америки.

В российском посольстве заявили, что изображения Путина со ссылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам находятся за пределами разумного. Также там возмутились, что Владимир Зеленский изображен в виде супергероя.

"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе и уже явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица ни в село - нет в город", - написали в посольстве РФ.

Также там заявили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой публикацией из-за распространения информации, которая "позорит" честь и достоинство, а также клевету.

В Neue Zurcher Zeitung пока никак не отреагировали на письмо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb