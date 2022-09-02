Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлечённости американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", - отметил он.

По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине "отделяет тончайшая грань".

2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как живой щит и бряцает ядерным оружием.

16 августа Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных государств. Таким образом, россияне отреагировали на заявление Белого дома, что действия России не соответствуют статусу ответственного ядерного государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb