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Россия пригрозила признать США стороной войны за поддержку Украины

2 сентября, 2022 пятница
17:20
Мир Сергей Рябков

Российская Федерация может признать США стороной войны из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлечённости американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", - отметил он.

По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине "отделяет тончайшая грань".

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