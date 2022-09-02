Россия пригрозила признать США стороной войны за поддержку Украины
Российская Федерация может признать США стороной войны из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон
Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлечённости американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", - отметил он.
По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине "отделяет тончайшая грань".
- 2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как живой щит и бряцает ядерным оружием.
- 16 августа Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных государств. Таким образом, россияне отреагировали на заявление Белого дома, что действия России не соответствуют статусу ответственного ядерного государства.
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