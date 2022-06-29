Россия пригрозила Литве войной из-за "блокады" Калининграда

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на слова первого замглавы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова.

"Если это (блокада, - ред) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4 статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность", - наглосил он.

По словам Джабарова, если РФ почувствует, что эта безопасность нарушается и чревата потерей территории, то "пойдет на крайние меры и ее ничего не остановит".

Кроме этого, он заявил, что Литва своим решением ограничить транзит в Калининградскую область РФ действовала "по указанию двух стран – Великобритании прежде всего и Соединенных Штатов Америки, потому что очень им хотелось бы, чтобы Россия ввязалась в какой-то конфликт".

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена. В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

26 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС.

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