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Россия пригрозила Латвии "асимметричными шагами" в ответ на снос советских памятников

10 ноября, 2022 четверг
16:32
Мир Латвия

Министерство иностранных дел выразило послу Латвии Марису Риэкстиньшу "решительный протест" по сносу советских памятников в Латвии

Об этом сообщил МИД России.

Отмечают, что латвийского посла вызвали из-за варварской "политики государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов". По словам МИД, это рассматривается как глорификация нацизма со стороны официальной Риги.

Также МИД отметил, что посол Латвии неоднократно публично высказывался против России. В частности, таким антироссийским высказыванием считают фразу Риэкстиньшу о том, что в Латвии сносят памятники советским освободителям.

Во время беседы послу также заявили о "противозаконных действиях" латвийских властей. Они, по мнению МИД РФ, направлены на создание препятствий в работе культурного центра "Дом Москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале. Целью является возможная экспроприация этой российской собственности.

Также МИД России отметил, что всю ответственность за эти и другие вражеские действия понесет Латвия.

"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - подчеркнули в российском МИД.

  • 23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок демонтажа памятника в парке Победы в Риге, а также декларировал латвийскому правительству составление списка других схожих объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. Уже 14 июля в Латвии объявили, что сносу подлежат 69 памятников советскому и нацистскому режимам.
  • 25 августа в Риге демонтировали 79-метровый обелиск, являвшийся последним элементом советского мемориала "освободителям".
  • 25 октября снесли третий объект, признанный в Латвии прославляющим советский оккупационный режим и согласно решению парламента подлежащий демонтажу до 15 ноября.
  • 9 ноября в городе Резекне, в восточной части Латвии, демонтировали памятник советским солдатам-освободителям.

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