Россия пригрозила ЕС ответом за санкции против ПИК Вагнер

Об этом идет речь на сайте МИД России.



"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. В конце концов, отказаться от всех введенных за пределами международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", – заявила Захарова.



Она заявила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.



"Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз подвергает сомнению суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - сказала Захарова.



Представитель МИД России также призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

Напомним, 13 декабря ЕСввел санкции против группы частной военной компании (ПИК) Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК.