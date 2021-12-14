Россия пригрозила ЕС ответом за санкции против ПИК Вагнер
Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Европейскому Союзу ответом за санкции против НДС Вагнера и добавила, что компания не подконтрольна властям России
Об этом идет речь на сайте МИД России.
"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. В конце концов, отказаться от всех введенных за пределами международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", – заявила Захарова.
Она заявила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.
"Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз подвергает сомнению суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - сказала Захарова.
Представитель МИД России также призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.
- Напомним, 13 декабря ЕСввел санкции против группы частной военной компании (ПИК) Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК.
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