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Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление предельных цен на нефть из РФ

1 сентября, 2022 четверг
18:28
Экономика

Вице-премьер-министр России Александр Новак в четверг заявил, что страна не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о лимите цен на них

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

Ограничение цен на российскую нефть Новак назвал "полным абсурдом" и вмешательством в рыночные механизмы, за что "в первую очередь заплатят европейские, американские потребители".

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем им поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - добавил он.

  • Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран Группы семи (G7) во время виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены одобрить план ограничения цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.
  • По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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нафта
санкции против России
Большая семерка
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