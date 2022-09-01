Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

Ограничение цен на российскую нефть Новак назвал "полным абсурдом" и вмешательством в рыночные механизмы, за что "в первую очередь заплатят европейские, американские потребители".

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем им поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - добавил он.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министры финансов стран Группы семи (G7) во время виртуальной встречи в пятницу, 2 сентября, намерены одобрить план ограничения цен на российскую нефть. Однако в G7 сохраняются важные разногласия по этому предложению. Официальные лица имеют разные взгляды на то, сколько стран за пределами G7 должны согласиться на ограничение цены, чтобы оно работало.

По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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