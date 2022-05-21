Об этом предостерегают в МВД.



Для съемки пропагандистских сюжетов иностранных журналистов будут приглашать в Мариуполь, Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, Донецк и другие украинские города.



Министерство внутренних дел Украины предостерегает представителей иностранных СМИ от столь опрометчивых и противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией. Россияне требуют письменные "свидетельства" о разрушении города украинскими военными, а также ведут атаку из-за международных журналистов.

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