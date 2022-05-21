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Россия пригласит иностранных журналистов, чтобы скрыть последствия военных преступлений на временно оккупированных территориях

21 мая, 2022 суббота
10:25
война с Россией

Оккупанты организуют приезд иностранных журналистов во временно оккупированные Мариуполь, Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск Донецк и другие украинские города

Об этом предостерегают в МВД.

Для съемки пропагандистских сюжетов иностранных журналистов будут приглашать в Мариуполь, Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, Донецк и другие украинские города.

Министерство внутренних дел Украины предостерегает представителей иностранных СМИ от столь опрометчивых и противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

  • Напомним, ранее оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией. Россияне требуют письменные "свидетельства" о разрушении города украинскими военными, а также ведут атаку из-за международных журналистов.

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