Россия прибегла к обстрелам мирных жителей из-за неудач армии РФ в Украине, - Пентагон

Об этом сообщает российская служба BBC, информирует Еспресо.TV.

"В последние несколько недель мы видели умышленные обстрелы городов и поселков, а также мирных жителей", - заявил Остин в программе CBS "Face the Nation".

По мнению Остина, Путин делает такие шаги потому, что его военная кампания остановилась.

"Он не смог достичь целей так быстро, как ему хотелось, так быстро, как он хотел бы их достичь", – считает министр обороны США.

Остин также заявил, что США не видят никаких признаков присутствия иностранных наемников, которые бы действовали на стороне российской армии. Ранее российские официальные лица заявляли, что к участию в военных действиях против Украины будут привлечены тысячи сирийцев из армии Башара Асада.

Напомним, сегодня, 20 марта, глава МИД Британии заявила, что шокирована российскими зверствами в Мариуполе.

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