Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг. поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" телеканале "Еспресо".

"Российские захватчики применяют ракетный террор, которым хотят заставить украинцев поддаться этой агрессии, чтобы сломить сопротивление украинского народа против российской агрессии. Они уверены, что этими убийствами гражданских убедят вашего президента Владимира Зеленского поддаться давлению, чтобы он, заботясь о жизни украинцев, принял российские условия. Такова их цель и потому они уничтожают невинных людей с таким зверством, которое можно приравнять к временам нацизма", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что россияне прибегают к стратегии геноцида.

"С самого начала полномасштабной войны россияне применяют стратегию геноцида, уничтожая гражданское население Украины. Примерами являются Мариуполь, а до того Буча и Ирпень, а сейчас те города, которые пытаются уничтожить за пределами досягаемости войска, ударяя ракетами по Кременчугу, и по Львову, и когда-то по Луцку, Киеву, сейчас по Виннице", - отметил Вальдемар Скшипчак.

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