Его текст размещен на сайте Совета Европы.

Отмечается, что документ направлен на решение некоторых гуманитарных последствий войны и последствий прав человека, а также освещение вопросов, требующих немедленного внимания.

Сначала в нем говорится о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, выявленных Комиссаром во время его работы по установлению фактов и мониторинга, в частности, во время его визита в районы Киевской области, которые были одними из наиболее пострадавших от войны. Затем меморандум сосредотачивается на определенных категориях наиболее уязвимых слоев населения и необходимости установления ответственности за грубые нарушения прав человека и международные преступления.

"Нападение Российской Федерации привело к серьезным и массовым нарушениям прав человека и международному гуманитарному праву, что привело к катастрофическим последствиям для реализации практически всех прав человека народом Украины", - констатируется в документе.

Так, Комиссар натолкнулась на неоспоримые закономерности нарушений права на жизнь российскими войсками, включая произвольные казни и насильственные исчезновения; нарушение права собственности, включая массовое разрушение гражданской инфраструктуры; случаи пыток и жестокого обращения, гендерно обусловленного и сексуального насилия во время войны; а также нарушение права на свободу и неприкосновенность, включая похищение и произвольное содержание под стражей или без связи с внешним миром.

"Идентифицированные модели определенных типов нарушений международного гуманитарного права, включая широкомасштабные или систематические нападения, указывают на возможную квалификацию многих из этих нарушений в качестве военных преступлений и/или преступлений против человечности", - говорится в меморандуме.

Отмечается, что в то время как большинство нарушений права на жизнь были вызваны использованием российскими войсками мощного взрывного оружия, кассетных боеприпасов или неуправляемых ракет в густонаселенных районах, российские войска также участвовали во внесудебных казнях, стреляя по мирным жителям без разбора. Некоторые из жертв подверглись пыткам или жестокому обращению перед казнью. Во многих районах атаки уничтожили или повредили гражданскую инфраструктуру, включая больницы и школы, и прекратили поставки электроэнергии, газа, пищи, воды и других предметов первой необходимости, из-за чего многие мирные жители оказались в ужасных условиях.

Сообщается о сотнях случаев насильственного исчезновения, похищения, содержания под стражей без связи с внешним миром или исчезновения людей среди правозащитников, местных чиновников, журналистов, волонтеров, общественных активистов, бывших участников боевых действий или обычных гражданских лиц в районах Украины, подконтрольных российским войскам. или войскам, контролируемым Россией. Также сообщалось о нескольких возможных случаях насильственного исчезновения или угона на территории, контролируемой украинским правительством.

Такие случаи, по словам Миятовича, должны быть тщательно расследованы, а виновные — наказаны.

В документе также отмечается распространенная практика принудительного перемещения граждан Украины в неподконтрольные правительству районы или на территорию РФ путем так называемого процесса "фильтрации".

"Эта практика, которая, кажется, имеет много признаков международного преступления принудительного перемещения населения, следует немедленно расследовать. Все гуманитарные эвакуации должны быть добровольными, безопасными и информированными", - подчеркнула Комиссар СЕ, призвав мировое сообщество поддержать все усилия, которые могут помочь украинским гражданам. , которые были переданы России против их воли

В меморандуме упоминаются и многочисленные сообщения о сексуальном насилии во время войны, совершенное русскими войсками. Хотя все эти обвинения должны быть тщательно расследованы, "приоритетом теперь должно быть создание безопасных условий для пострадавших, обеспечение им эффективного доступа к средствам правовой защиты и правосудия, а также приоритет защиты их достоинства и благополучия", - отметила Миятович.

Кроме того, особое и неотложное внимание требует ситуация нескольких категорий уязвимых людей. Война и вызванные ею разрушения и опасность привели к нарушению права на жизнь сотен детей, а также их правам на здоровье и образование. Также это оказало непропорциональное влияние на пожилых людей в Украине, особенно женщин. Сообщается, что многие люди с ограниченными возможностями, включая детей, были отрезаны от своих сетей поддержки или остались без надлежащего ухода из-за войны.

Речь идет и о перемещении миллионов украинцев внутри страны и за ее пределами и о том, что для многих из них это привело к повышенному риску торговли людьми, эксплуатации и жестокого обращения.

Также сообщалось о многочисленных нападениях на журналистов и медиапрофессионалов, освещавших войну в Украине, среди которых много убитых и раненых. Доказательства свидетельствуют о том, что некоторые из убитых или раненых были умышленными целями российских войск, что запрещено международным гуманитарным правом.

"Комиссар напоминает об обязательности установления справедливости для жертв преступлений и подчеркивает, что Российская Федерация и Украина обязаны расследовать и преследовать виновных в массовых нарушениях прав человека и серьезных преступлениях согласно международному гуманитарному праву", - отмечается в документе.

"Достижение справедливости для всех жертв войны в Украине потребует постоянной и долгосрочной преданности заинтересованных сторон, в том числе путем эффективного сотрудничества с Международным уголовным судом и долгосрочной поддержки системы правосудия", - отмечается в меморандуме.

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