Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу для НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу Альянсу
Об этом он рассказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде.
"Мы сейчас оказались на пороге очень большого вызова и задания вопроса безопасности для всего Альянса. Поэтому мы пересмотрели нашу стратегическую концепцию. Она уже опубликована. Это новая стратегическая концепция. Она кардинально отличается от той концепции, которая была принята в 2010 году. В новой концепции значительно изменилась роль России, поскольку она представляет прямую угрозу всем членам НАТО. В 2010 году Россия была стратегическим партнером Альянса", - рассказал Столтенберг.
Столтенберг также добавил, что в новой концепции безопасности Альянса говорится и о Китае.
"В новой концепции Альянса также говорится о Китае и борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Сегодня мы создали инновационный фонд, который будет инвестировать миллиарды долларов в искусственный интеллект. Сегодня НАТО предан, чтобы сохранить безопасность всех стран-членов Альянса", - добавил Столтенберг.
- 28 июня президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Альянса провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
- Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
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