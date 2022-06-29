Об этом он рассказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде.

"Мы сейчас оказались на пороге очень большого вызова и задания вопроса безопасности для всего Альянса. Поэтому мы пересмотрели нашу стратегическую концепцию. Она уже опубликована. Это новая стратегическая концепция. Она кардинально отличается от той концепции, которая была принята в 2010 году. В новой концепции значительно изменилась роль России, поскольку она представляет прямую угрозу всем членам НАТО. В 2010 году Россия была стратегическим партнером Альянса", - рассказал Столтенберг.

Столтенберг также добавил, что в новой концепции безопасности Альянса говорится и о Китае.

"В новой концепции Альянса также говорится о Китае и борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Сегодня мы создали инновационный фонд, который будет инвестировать миллиарды долларов в искусственный интеллект. Сегодня НАТО предан, чтобы сохранить безопасность всех стран-членов Альянса", - добавил Столтенберг.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Альянса провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.