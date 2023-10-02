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"Россия превращает в оружие голод и энергию": Боррель прокомментировал российскую морскую блокаду

2 октября, 2023 понедельник
19:00
Война с Россией Жозеп Боррель

2 октября в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС. Во время нее главный дипломат Евросоюза заявил, что блокадой в акватории Черного моря Россия превращает в оружие голод и энергию

Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

"Сегодня мы провели неформальную встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Киеве, и это, конечно, историческое событие по нескольким причинам. Прежде всего, впервые в истории Совет министров иностранных дел провел заседание вне ЕС, и впервые это выездное прошло в стране, которая есть кандидатом на членство. Также впервые министры иностранных дел ЕС встретились в Украине, где продолжаются боевые действия, нам бы очень хотелось, чтобы эта встреча проходила при других обстоятельствах, но, как говорится, имеем что имеем и должны поддерживать Украину в противодействии текущим вызовам", - отметил он.

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Также Боррель добавил, что министры иностранных дел ЕС, приехав в Киев, выразили мощный месседж солидарности и поддержки Украине, которая противодействует несправедливой, нелегитимной войне.

"Я лично, перед сегодняшним заседанием, посетил Одессу и Киев и имел возможность встретиться с украинцами, поговорить с ними о повседневной жизни и увидеть собственными глазами брутальную, античеловеческую природу путинской агрессии против Украины. Речь идет о нападениях на церкви, культурное наследие, порты, которые обеспечивают вывоз продовольствия для голодных людей по всему миру. Это показывает истинное лицо так называемой специальной военной операции, которую Путин развернул против населения Украины, противостоящей этой агрессии очень мужественно", - отметил он.

Главный дипломат Евросоюза подчеркнул, что "Россия превращает в оружие голод, энергию".

"Россия совершает преступление, таким образом, по всей планете, жертвой становятся самые уязвимые люди в Азии, Африке, они не имеют возможности получать доступ к продовольствию. Таковы последствия морской блокады. И это не только мы так говорим, наше мнение разделяют многие другие страны, и в этом у нас была возможность убедиться на Генеральной Ассамблее ООН 2 недели назад", - добавил Боррель.

  • После неанонсированного визита в Одессу Жозеп Боррель прибыл в Киев. В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, высокий представитель Евросоюза вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитникам.
  • Кроме того, Боррель заявил , что поддержка Украины от ЕС в сфере обороны составила €25 млрд, а общая сумма помощи, включая военную, гражданскую и гуманитарную, составляет €85 млрд.
  • В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС.
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