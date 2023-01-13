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Россия преувеличивает значение Соледара, захват не позволит контролировать наземные линии связи с Бахмутом, - ISW

13 января, 2023 пятница
06:09
война с Россией

В информационном пространстве России преувеличивают значение захвата Соледара. В лучшем случае это может быть для россиян "Пирровой тактической победой"

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Вероятное захват российскими войсками Соледара 11 января не является оперативно значимым событием, но вряд ли предвещает неизбежное окружение Россией Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь , вероятно, вытеснили украинские силы из западных окрестностей населенного пункта", – говорится в отчете Института.

Эксперты отметили, что Генштаб ВСУ 12 января в большинстве своем не сообщал о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар по сравнению с сводками днем ранее. Российские источники утверждали, что россияне зачищают Соледар. А российские блогеры 12 января разместили кадры, на которых вагнеровцы свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может означать сдерживание оборонных позиций рядом, но не в Соледаре, считают в ISW.

"Российские информационные операции преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является российской "Пирровой тактической победой" - отмечают аналитики.

Отмечается, что захват Соледара - населенного пункта площадью чуть более 12 километров квадратных - не позволит российско-оккупационным войскам контролировать критические украинские наземные линии связи с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск в окружении города в ближайшее время.

"Российские войска, вероятно, захватили Соледар после того, как потратили значительные ресурсы на очень изнурительную тактическую победу, которая ускорит вероятную кульминацию упадка сил российских сил под Бахмутом", - говорят в Институте.

Однако войска РФ могут решить сберечь "стабильно высокие темпы" наступления в районе Бахмута.

  • 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый отрицал заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
  • После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, продолжались тяжелые бои.
  • 12 января стало известно, что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил, что в районе Соледара идут бои, врагу наносятся максимальные поражения.
  • В этот же день президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута Донецкой области. Обсудили обеспечение боеприпасами защитников.
  • В вечерней сводке Генштаб отмечал: наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клищиевка. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
  • А в Пентагоне также нет подтверждений информации о якобы захвате россиянами Соледара.

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Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Вагнергейт
Соледар
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