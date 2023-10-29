Россия препятствует созданию заповедника в Антарктике
Правительственная делегация РФ помешала созданию заповедника в Антарктике, невзирая на доказательства, что континент сталкивается с исторически низким уровнем морского льда, резким уменьшением численности диких животных и случаями птичьего гриппа
Об этом сообщает The Guardian.
Большая международная конференция по морской среде Антарктики не смогла договориться о создании новых 4 млн квадратных километров природоохранных зон для предотвращения таяния льда и вымирания диких животных, так как решение не поддержала российская правительственная делегация, прибывшая с опозданием из-за задержек, связанных с визами, затем неоднократно приостанавливала дискуссии на встрече в австралийском городе Гобарт.
На двухнедельной встрече были представлены научные доказательства, что природоохранные территории необходимы для сохранения мест поиска пищи и размножения пингвинов, зубаков, тюленей и китов, а также для достижения глобально согласованной цели - защитить 30% территорий планеты до 2030 года.
Посол США в Австралии Кэролайн Кеннеди призвала комиссию "удовлетворить глобальный спрос на действия" после значительного таяния льда на Антарктическом полуострове, падения популяции морских котиков, а также после обнаружения птичьего гриппа в Антарктике.
Российская делегация пропустила выступление Кеннеди и главные научные доклады. По прибытии она выступила против усиления защиты окружающей среды. Страны пытались уговорить делегацию РФ поддержать создание заповедника, поэтому встреча продолжалась сверхурочно, но до согласия участники так и не пришли. Научный комитет согласился провести симпозиум в июле 2024 года.
Справочно. Комиссия Ccamlr была основана международным договором и собирается ежегодно в Тасмании, самом южном штате Австралии, с 1982 года. Комиссия занимается сохранением морских живых ресурсов Антарктики.
- Исследование, связывающее изменение с климатическим расстройством, показало , что более 40% шельфовых ледников Антарктиды уменьшились с 1997 года, причем почти половина не демонстрирует никаких признаков обновления.
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