"Россия пренебрегает мирными украинцами": в США и ОБСЕ обеспокоены из-за обстрела оккупантами детсада в Станице Луганской

Об этом говорится в Twitter посольства США.

"При обстреле Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинским властям территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены два учителя, вышло из строя энергоснабжение. Ясно, кто агрессор на Донбассе, - Россия", - говорится в сообщении.

В посольстве назвали обстрелы со стороны оккупантов отвратительным нарушением Москвой Минских соглашений.

"Такие действия демонстрируют пренебрежение к мирному населению Украины по обе стороны разграничения", - говорится в сообщении.

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также выразил обеспокоенность обстрелом вооруженными формированиями РФ детского сада в Станице Луганской.

"Неприцельный обстрел жилых районов является явным нарушением режима прекращения огня и Минских договоренностей. Мы призываем немедленно принять меры по предотвращению дальнейшей эскалации", - сказал он.

По его словам, любое применение силы, особенно против мирного населения и критической инфраструктуры, неприемлемо.

"Мы подтверждаем решительную поддержку всех дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на Востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине и в дальнейшем будет играть критически важную роль, отслеживая и отчитываясь о ситуации с безопасностью на местах", - подчеркнул Рау.

Напомним, утром 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских были контужены. Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии.

По состоянию на 19:00 17 февраля российские оккупационные войска 47 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 38 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевую травму, трое мирных жителей контужены.

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