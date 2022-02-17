"Россия пренебрегает мирными украинцами": в США и ОБСЕ обеспокоены из-за обстрела оккупантами детсада в Станице Луганской
Посольство США в Украине и действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отреагировали на обстрел оккупантами детсада и школы в зоне ООС
Об этом говорится в Twitter посольства США.
"При обстреле Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинским властям территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены два учителя, вышло из строя энергоснабжение. Ясно, кто агрессор на Донбассе, - Россия", - говорится в сообщении.
В посольстве назвали обстрелы со стороны оккупантов отвратительным нарушением Москвой Минских соглашений.
"Такие действия демонстрируют пренебрежение к мирному населению Украины по обе стороны разграничения", - говорится в сообщении.
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также выразил обеспокоенность обстрелом вооруженными формированиями РФ детского сада в Станице Луганской.
"Неприцельный обстрел жилых районов является явным нарушением режима прекращения огня и Минских договоренностей. Мы призываем немедленно принять меры по предотвращению дальнейшей эскалации", - сказал он.
По его словам, любое применение силы, особенно против мирного населения и критической инфраструктуры, неприемлемо.
"Мы подтверждаем решительную поддержку всех дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на Востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине и в дальнейшем будет играть критически важную роль, отслеживая и отчитываясь о ситуации с безопасностью на местах", - подчеркнул Рау.
- Напомним, утром 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских были контужены. Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии.
- По состоянию на 19:00 17 февраля российские оккупационные войска 47 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 38 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевую травму, трое мирных жителей контужены.
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