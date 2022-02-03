Россия прекратила вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны в ответ на блокировку Russia Today
Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ
Об этом идет речь на сайте МИД РФ.
Россия прекратила спутниковое и другое вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны. Также РФ аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании и закрывает корреспондентский пункт.
МИД России инициировал процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
- Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейках о коронавирусе.
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