Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", - польская компания PKN Orlen
Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что прокачка нефти из России по нефтепроводу "Дружба" приостановлена
Об этом сообщил генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек у себя в Twitter.
В частности, он добавил, что хотя "Россия прекратила поставки в Польшу" нефти, компания была к этому готова.
"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья... Лишь 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.
Известно также, что российская нефть прокачивается по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию и Словакию.
- 1 декабря 2022 года стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
- 5 января стало известно, что после того, как Европа отказалась покупать у РФ сырую нефть, Россия с большими скидками начала поставлять ее в Индию и Китай.
- 3 февраля послы Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии по установлению граничных цен на российские нефтепродукты. Теперь решение должен окончательно принять Совет ЕС.
- 13 февраля стало известно, что в 2023 году Россия планирует экспортировать более 80% своей нефти в "дружественные" к себе страны, то есть не наложившие санкции на РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.
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