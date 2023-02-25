Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", - польская компания PKN Orlen

Об этом сообщил генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек у себя в Twitter.

В частности, он добавил, что хотя "Россия прекратила поставки в Польшу" нефти, компания была к этому готова.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья... Лишь 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.

Известно также, что российская нефть прокачивается по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию и Словакию.