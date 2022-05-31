Об этом говорится в официальном заявлении Газпрома.

Отмечается, что российская компания полностью приостановила поставки газа нидерландской GasTerra. Причиной назван отказ от оплаты в рублях.

"Платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы", - говорится в заявлении Газпрома.

Россияне накануне получили нидерландцев сообщение об отказе оплачивать газ по новой схеме. В GasTerra подчеркнули, что отказываются переходить на оплату в рублях из-за опасений, что это может привести к нарушению санкций против России.

До окончания контракта, рассчитанного до 1 октября 2022 года, Нидерланды должны были получить из РФ 2 млрд куб. газа. Отмечается, что Gasterra предусматривала такое развитие событий и позаботилась о других источниках поставок.

30 мая сообщалось, что нидерландская газовая компания GasTerra отказалась выполнять требование России и не будет покупать российский газ за рубли, Газпром сообщил об остановке поставок газа.

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