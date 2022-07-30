Об этом говорится в заявлении "Газпрома".

В компании отметили, что прекратили газоснабжение в рамках июльской заявки. Причиной такого решения в "Газпроме" назвали "нарушением условий отбора газа". О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

В 2021 году примерно 90% купленного Латвией газа приходилось на Россию. В июне премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рига не намерена возобновлять импорт российского газа. Его поставки в страну планируется запретить с 2023 года.

Газпром 29 июля заявил, что не будет восстанавливать газоснабжение Северным потоком в полном объеме из-за того, что компания Siemens во время ремонта якобы устранила не более четверти всех неисправностей турбины для газопровода.

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