Россия прекратила поставки газа в Финляндию
В субботу, 21 мая, российская компания Газпром прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за топливо рублями
Об этом сообщает Reuters .
Финский оператор Gasgrid и государственная компания Gasum подтвердили, что Газпром прекратил поставки газа в субботу в 7:00.
Это было сделано после того, как в Хельсинки отказались выполнять требование России по оплате газа по рублям.
Российский газ поставлялся в Финляндию почти 50 лет. В Gasum заявили, что летом намерены обеспечить финнов газом через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива.
Ранее от поставки были отключены Болгария и Польша, которые также не согласились на требования Москвы.
- В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 20 мая Финская государственная энергетическая компания Gasum получила уведомление от российского Газпрома о прекращении поставок газа.
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