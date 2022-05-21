Об этом сообщает Reuters .

Финский оператор Gasgrid и государственная компания Gasum подтвердили, что Газпром прекратил поставки газа в субботу в 7:00.

Это было сделано после того, как в Хельсинки отказались выполнять требование России по оплате газа по рублям.

Российский газ поставлялся в Финляндию почти 50 лет. В Gasum заявили, что летом намерены обеспечить финнов газом через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива.

Ранее от поставки были отключены Болгария и Польша, которые также не согласились на требования Москвы.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

20 мая Финская государственная энергетическая компания Gasum получила уведомление от российского Газпрома о прекращении поставок газа.

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