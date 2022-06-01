Об этом говорится в официальном заявлении Газпрома.

В компании проинформировали, что из-за отказа платить рублями от поставки газа были отключены еще две европейские компании - датская Orsted Salg & Service и немецкая Shell Energy Europe.

Отмечается, что в 2021 году "Газпром экспорт" продал компании Orsted 1,97 млрд. куб. м газа, что составило около двух третей общего потребления газа в Дании. Контракт на поставку газа в Германию из Shell Energy Europe Limited предусматривал объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

31 мая в Газпроме объявили , что Россия остановит поставки газа в Данию.

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