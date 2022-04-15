Россия предупредила правительство США, что поставки оружия в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к неожиданным последствиям - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post.



В издание попала копия официального дипломатического письма из Москвы, когда президент Байден одобрил резкое расширение объема вооружения, предоставляемого правительству в Киеве.



В нем Россия предупреждает США и НАТО, что поставки самых "чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".



По словам спикера Пентагона Джона Кирби, дипломатическая нота была датирована во вторник, поскольку впервые просочилась информация о новом пакете вооружений.



Благодаря ему общее количество американской военной помощи, оказанной Украине с момента вторжения 24 февраля, достигло 3,2 миллиарда долларов.



В публичном сообщении Байден сказал, что оно будет включать "новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое ожидается от России на востоке Украины".

Напомним, недавно США прислали Украине треть своих "джавелинов".

В ближайшее время Штаты передадут Украине дополнительные 500 Javelin, а также 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.