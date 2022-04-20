Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО, - МИД РФ
РФ предупредила Швецию и Финляндию о негативных последствиях их вступления в НАТО
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, в Кремле предостерегли обе страны от вступления в Альянс.
"Брюссель под эгидой США втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились разные гибридные, под видом учений или тренингов, мероприятия по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет", - сказала Захарова.
- 11 апреля стало известно, что Финляндия и Швеция намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.
- 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .
- 13 апреля сообщалось, что Швеция планирует подать заявку на членство в НАТО на саммите Альянса, который состоится в конце июня.
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