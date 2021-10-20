Россия представляет критическую угрозу, - начальник британского штаба
Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал Россию "критической угрозой" для королевства из-за разработки новых подводных лодок
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам генерала, на фоне стремительного развития политических и военных технологий противники Великобритании стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активно прибегать к дезинформации и использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов.
"В данном контексте стоит вспомнить Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу. И Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - сказал Картер.
Разработка Россией новых подводных лодок заставляет Лондон реагировать на угрозы, которые появляются.
"Северная Атлантика - это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", - отметил военачальник.
По этой причине Лондон выступает за идею формирования коалиций ad hoc, которые в зависимости от угрозы будут объединять различные страны и и где центральная роль будет принадлежать НАТО. В качестве примера подобного альянса генерал привел восстановлено недавно оборонное партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS.
При этом в перспективе, согласно словам Картера, не исключено, что подобные союзы могут возникнуть и с участием черноморских стран.
"Это возможно. Есть у нас пятисторонний формат по Украине при участии Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы. Мы можем иметь такие коалиции, в рамках которых будем работать по темам, представляющим взаимный интерес", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.73
- Актуальное
- Важное