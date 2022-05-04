"Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины": Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать

Об этом Ермак рассказал в интервью The Times of Israel.



По словам руководителя Офиса президента, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера – это значительно хуже, чем моветон.

Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва. Отрицание им права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские войска пытают и убивают наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов", - заявил Ермак.

По его мнению, таким образом Россия просто пытается переложить ответственность за совершенные преступления на тех, против кого их совершает.

"В истории был один Холокост. Однако ни человеконенавистническое мировоззрение, ни пренебрежительная риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое. В богатой общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц", - добавляет руководитель Офиса президента.

Кроме того, Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины и решительно реагировать не только на такие заявления со стороны РФ, но и на преступную российскую политику в целом.

2 мая Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма

Напомним, что 2 мая глава МИД РФ Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля