English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир "Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины": Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать

"Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины": Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать

4 мая, 2022 среда
20:53
Мир

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на антисемитский комментарий главы МИД России Лаврова

Об этом Ермак рассказал в интервью The Times of Israel.

По словам руководителя Офиса президента, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера – это значительно хуже, чем моветон.

Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва. Отрицание им права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские войска пытают и убивают наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов", - заявил Ермак.

По его мнению, таким образом Россия просто пытается переложить ответственность за совершенные преступления на тех, против кого их совершает.

"В истории был один Холокост. Однако ни человеконенавистническое мировоззрение, ни пренебрежительная риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое. В богатой общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц", - добавляет руководитель Офиса президента.

Кроме того, Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины и решительно реагировать не только на такие заявления со стороны РФ, но и на преступную российскую политику в целом.

  • 2 мая Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма
  • Напомним, что 2 мая глава МИД РФ Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Израиль
война с Россией
Офис президента Украины
Андрей Ермак
Читайте также:
винищувач Eurofighter
3 мая, 2022 вторник
Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика
речі знищених окупантів
3 мая, 2022 вторник
"Билет в один конец": десантники 79-й бригады уничтожили еще одно подразделение российских оккупантов
2 мая, 2022 понедельник
Результатов ленд-лиза придется ждать долго, – военный эксперт Михаил Жирохов
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.16
    Покупка 31.16
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 33.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
4 мая
22:40
Уже два дня, как оккупанты прорвались на территорию Азовстали. Продолжаются кровопролитные бои, - Азов
22:40
Обновлено
Обстрел железнодорожной инфраструктуры: УЗ опубликовала список задерживаемых поездов
22:31
Украинская ПВО сбила ракету над поселком в Броварском районе Киевщины: в результате падения обломков есть возгорание кустарника
22:16
Обновлено
город Днепр
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждена железнодорожная инфраструктура
21:57
От оккупационных обстрелов погиб военный и журналист Махов
21:54
"Динамо"
"Динамо" одержало волевую победу над "Базелем" в благотворительном матче
21:33
В Киевской области горят леса в Иванковском районе и Чернобыльской зоне, - Кличко
21:27
В Николаеве раздаются взрывы
21:20
Джо Байден
США открыты для дополнительных санкций против РФ, - Байден
21:11
Инфографика
За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены
20:30
компʹютер ноутбук
В Польше – очередь из 40 тысяч украинских беженцев, желающих получить ноутбук в подарок
20:26
В Черкасской области раздались взрывы: сработала украинская ПВО
20:18
В Луганской области ровно месяц непрерывно продолжается воздушная тревога
20:04
В апреле украинцы получили почти 67 тыс. ID-карт и 225 тыс. загранпаспортов
20:01
В Чернобыльской зоне подорвались спасатели, а в Гоголеве – тракторист. Жителей Киевщины предупредили о минах
19:54
В Украине заработало электронное растаможивание гуманитарных грузов
19:48
"Победили нацистов – победим и рашистов!": Институт национальной памяти презентовал новый лозунг к 8-9 мая
19:33
Интервью
"Люди напуганы, постоянно спрашивали, свои ли мы", - рассказ волонтера о поездке на освобожденную Киевщину
19:29
Азовсталь
Штурм Азовстали: российские войска прорвались на территорию завода, - Арахамия
19:29
От химии до трехлитровых банок: оккупанты открыли в Мариуполе магазин с краденым у украинцев имуществом
19:18
В России курс доллара и евро упал до уровня 2020 года
19:04
Разрушенное жилье будут компенсировать в первую очередь многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью, - нардеп Шуляк
18:56
Трамваев в Харькове больше нет: оккупанты уничтожили депо и подстанции, - горсовет
18:55
Азовсталь
Оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, однако успеха не имеют, - Генштаб
18:55
Эксклюзив
Активист Стерненко о запрете пророссийских партий: их некому будет создавать, если коллаборантов не будет на свободе
18:49
Чехия просит 2-3 года на подготовку к эмбарго российской нефти, – премьер-министр Петр Фиала
18:44
Лукашенко
Покушения на жизнь определенных лиц и терроризм: парламент Беларуси одобрил введение смертной казни в ряде случаев
18:41
"Динамо" договорилось о благотворительном матче с самым титулованным клубом Эстонии
18:25
Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Германии может перейти под контроль государства
18:17
Интерсити
Укрзализныця возобновила курсирование скоростного поезда Интерсити+ "Киев - Днепр"
17:55
Європейська Солідарність
"Европейская Солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы направить 70 млрд грн на финансирование ВСУ
17:54
Парламент Болгарии одобрил пакет помощи Украине, предусматривающий ремонт украинской военной техники
17:53
Фьюри получил ультиматум от WBC и рискует лишиться титула чемпиона мира
17:52
Нардепы Левочкины к началу полномасштабной агрессии РФ уехали из Украины: Юлия – в Ниццу, Сергей – в Венецию, – "Схемы"
17:50
Российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар
17:45
Эксклюзив
Эффективность ВСУ убедила американцев, что Украина не станет "вторым Афганистаном" - Ярослав Юрчишин
17:40
Британия запретила своим компаниям оказывать РФ услуги по управленческому консалтингу, бухгалтерскому делу и пиару
17:33
Эвакуация из Старого Салтова пока невозможна, враг не прекращает обстрелы, – глава Харьковской ОВА
17:25
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из Градов, – председатель ОВА
17:20
Венгрия назвала условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV