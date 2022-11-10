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Россия предположительно готовит в Северном океане испытание торпеды с ядерным зарядом, возможно "Посейдона", - CNN

10 ноября, 2022 четверг
18:08
Мир

Соединенные Штаты наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые в течение последних недель готовились к возможному испытанию новой торпеды с ядерным зарядом

Об этом сообщил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, информирует CNN.

По данным США, среди кораблей, участвовавших в подготовке ядерного испытания, была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".

В течение последней недели США зафиксировали выход российских судов из полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний. Американская разведка считает, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.

"Это можно рассматривать как часть общей картины и недавней военной практики России, которая отправила плохо подготовленные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает тяжелые времена, и мы также видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны быть продлены ", – считает источник CNN.

В США считают, что Россия может повторить попытку испытать торпеду, но отмечают, что воды в районе в скором времени начнут покрываться льдом, что ограничит временное окно проведения такой операции.

Торпеда "Посейдон" – это беспилотный подводный аппарат, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает "Посейдону" практически безграничную дальность удара. Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" – вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов США.

Разработка "Посейдона" продолжалась годами со скептическими оценками официальных лиц НАТО. Считается, что некоторые испытания производились еще в 2015 году, но запусков из "Белгорода" никогда не было.

  • Напомним, в начале октября разведка НАТО, по данным СМИ, предупредила союзников о возможном испытании суперторпеды.
  • В СНБО Украины опровергли информацию о подлодке "Белгород" и испытании на ее базе ракеты "Посейдон", отметив, что она может сыграть на руку российской пропаганде.

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Россия
ядерное оружие
США
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