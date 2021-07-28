Россия предоставит дополнительное вооружение армии Таджикистана из-за активности талибов, - Шойгу

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во время визита в Таджикистан, передает российский "Интерфакс".



"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду, 28 июля.



Шойгу добавил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.



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"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяет повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков ", - заявил российский глава минобороны.



Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую необходимую поддержку таджикистанским друзьям".



В начале июля на территории Таджикистана нашли убежище около 1500 афганских военных, спасавшихся от атак боевиков движения Талибан. Еще 347 этнических киргизов - граждан Афганистана, в том числе 77 женщин и 177 детей, пересекли границу Таджикистана в Мургабском районе - административной единицы в составе Горно-Бадахшанской автономной области.

В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.

6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении

В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и Кала-Нау. Именно группировки заявляют о контроле 85% территории страны.

14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном.

20 июля российские танковые войска в Таджикистане сделали марш-бросок до границы с Афганистаном, где 5 августа должны начаться военные учения