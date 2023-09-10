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Россия предлагает обменять журналиста Гершковича и еще одного американца на киллера ФСБ Красикова, заключенного за убийство чеченского командира - The Wall Street Journal

10 сентября, 2023 воскресенье
18:53
Мир ФСБ

Американского репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в марте этого года россияне арестовали по делу о шпионаже, РФ хочет обменять на находящегося в тюрьме в Германии своего киллера Вадима Красикова

Об этом сообщает официальный сайт издания.

"Москва подняла вопрос об обмене российского киллера Вадима Красикова на двух граждан США, предпринимателя Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича", - The Wall Street Journal.

Вадим Красиков, полковник ФСБ, отбывает пожизненный срок в Германии за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Кто такой Красиков

23 августа 2019 года в центре Берлина полковник ФСБ России Вадим Красиков застрелил бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, объявленного в России в розыск за терроризм. В 2015 году на него в Грузии покушались после чего он уехал в Германию.

Убийцу Хангошвили задержали в этот же день, но у него был паспорт по имени Вадима Соколова. В марте 2021 года украинские спецслужбы подтвердили, что "Вадим Соколов" – это россиянин Вадим Красиков, сотрудник ФСБ РФ.

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению, а в МИД страны заявили, что убийство было "государственным заказом".

Что известно о задержании американского журналиста Гершковича

В конце марта 2023 года российская ФСБ задержала в Екатеринбурге (Урал, РФ) журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который должен был написать об отношении россиян к войне в Украине и вербовке местных в ЧВК Вагнера. Его арестовали по делу о шпионаже.

На следующий же день президент США Джо Байден прокомментировал задержание Гершковича и обвинение его в шпионаже и призвал российские власти уволить журналиста.

Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.

Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.

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