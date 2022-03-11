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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив

Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив

11 мартa, 2022 пятница
22:06
война с Россией

Российские войска с помощью ракетных обстрелов практически разрушили инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске

Об этом сообщает "Общественное".

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, утром 11 марта, когда город попал под ракетные обстрелы, сигнал тревоги не прозвучал.

"Мы сейчас выясняем, почему. Я знаю, что и в Луцке не сработала. Это значит, что враг хочет посеять страх и панику, обстреляв даже Западную Украину", - рассказал Марцинков.

Мэр также заявил, что инфраструктура аэропорта практически разрушена. Руслан Марцинкив призвал людей, проживающих поблизости, переселиться.

"Мы коленопреклоненно попросили переселиться, потому что враг уже дважды попадал. К счастью, сегодня не было потерь, но вокруг аэропорта — очень большое количество населения и в многоквартирных домах и одноэтажных застройках. Поэтому очень важно сейчас покинуть эти здания и переехать в более безопасное место. После сегодня люди понимают, что в любой момент может быть повторный обстрел", - говорится в заявлении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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Ивано-Франковск
русская агрессия
обстрелы
война
Руслан Марцинкив
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