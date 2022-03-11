Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив
Российские войска с помощью ракетных обстрелов практически разрушили инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске
Об этом сообщает "Общественное".
По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, утром 11 марта, когда город попал под ракетные обстрелы, сигнал тревоги не прозвучал.
"Мы сейчас выясняем, почему. Я знаю, что и в Луцке не сработала. Это значит, что враг хочет посеять страх и панику, обстреляв даже Западную Украину", - рассказал Марцинков.
Мэр также заявил, что инфраструктура аэропорта практически разрушена. Руслан Марцинкив призвал людей, проживающих поблизости, переселиться.
"Мы коленопреклоненно попросили переселиться, потому что враг уже дважды попадал. К счастью, сегодня не было потерь, но вокруг аэропорта — очень большое количество населения и в многоквартирных домах и одноэтажных застройках. Поэтому очень важно сейчас покинуть эти здания и переехать в более безопасное место. После сегодня люди понимают, что в любой момент может быть повторный обстрел", - говорится в заявлении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
- В пятницу, 11 марта, российские оккупанты нанесли удары по аэропорту Ивано-Франковска .
- Также сообщалось о взрывах, прогремевших утром 11 марта в Луцке и Днепре .
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