Россия пожаловалась Турции на использование Украиной Байракторов
Россия пожаловалась турецким чиновникам на использование украинскими военными беспилотниками Bayraktar турецкого производства
Об этом заявил турецкий чиновник, сообщает CNN .
По его словам, россияне иногда жалуются Турции на использование Украиной дронов турецкого производства.
Анкара сообщила Москве, что турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies является частной компанией и закупка Украиной устройств была завершена до полномасштабной войны с РФ.
Дроны Bayraktar TB2 компании Baykar являются одним из самых эффективных видов оружия в арсенале украинских военных.
Технологический директор компании Сельчук Байрактар, также являющийся зятем президента Турции Эрдогана, сказал, что беспилотник "делает то, для чего он был разработан, и для этого его модернизировали".
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