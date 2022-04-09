Россия пожаловалась Турции на использование Украиной Байракторов

Об этом заявил турецкий чиновник, сообщает CNN .



По его словам, россияне иногда жалуются Турции на использование Украиной дронов турецкого производства.



Анкара сообщила Москве, что турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies является частной компанией и закупка Украиной устройств была завершена до полномасштабной войны с РФ.



Дроны Bayraktar TB2 компании Baykar являются одним из самых эффективных видов оружия в арсенале украинских военных.



Технологический директор компании Сельчук Байрактар, также являющийся зятем президента Турции Эрдогана, сказал, что беспилотник "делает то, для чего он был разработан, и для этого его модернизировали".



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