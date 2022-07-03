Россия повредила почти 1,9 тыс. учебных заведений в Украине, а 215 разрушены полностью, - Минобразования
Россия полностью разрушила в Украине 215 учебных заведений
Об этом сообщил проект Министерства образования Saveschools .
По его данным, от российских бомбардировок и обстрелов пострадали более 2 тыс. школ, из них повреждения получили 1889 заведений.
При этом с начала полномасштабной войны России против Украины 215 украинских учебных заведений полностью разрушены, свидетельствуют данные Минобразования.
На странице проекта министерство планирует постоянно обновлять информацию о разрушениях.
- Напомним, с 24 февраля по 3 июля зафиксировано 323 убитых ребенка в результате действий РФ, еще 583 - ранены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное