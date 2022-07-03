Россия полностью разрушила в Украине 215 учебных заведений

Об этом сообщил проект Министерства образования Saveschools .

По его данным, от российских бомбардировок и обстрелов пострадали более 2 тыс. школ, из них повреждения получили 1889 заведений.

При этом с начала полномасштабной войны России против Украины 215 украинских учебных заведений полностью разрушены, свидетельствуют данные Минобразования.

На странице проекта министерство планирует постоянно обновлять информацию о разрушениях.

Напомним, с 24 февраля по 3 июля зафиксировано 323 убитых ребенка в результате действий РФ, еще 583 - ранены.

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