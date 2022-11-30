Россия повредила газовые сети на Сумщине. 97 домов остались без газа

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской громаде повреждены газовые сети. 97 (!) домов сейчас остаются без газоснабжения", - пишет Живицкий.

Работники службы "Сумыгаз" уже работают на месте и чинят поврежденные сети.

Напомним, войска РФ утром 30 ноября из САУ и ствольной артиллерии обстреляли две громады в Сумской области.

В Белополье, Сумской области, оккупанты убили 15-летнего парня, а также разрушили часть больницы.

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