Россия потратила на войну в Украине $114,4 млрд, - Forbes
За год Россия потратила $114,4 млрд на войну в Украине, что составляет почти $10 млрд в месяц. В общем, это треть доходов российского бюджета в 2021 году
Такие данные обнародовало издание Forbes .
При подсчетах не учитывались экономические и косвенные потери РФ от санкций.
Обеспечение войска за год составило $36,1 млрд, из них почти $17 млрд ушло на ракеты, а $7,47 млрд – на артиллерию. Остальные суммы пошли на горючее, амуницию, гуманитарное обеспечение и другие расходы.
На зарплаты военных было потрачено $24,7 млрд. Компенсации, оплачиваемые Россией погибшим и раненым, в сумме составили $29,1 млрд.
Общая сумма, уплаченная семьям погибших оккупантов, составила более 1 трлн рублей.
Также, по оценкам Forbes, стоимость уничтоженной и захваченной российской техники составила почти $25 млрд. Из них $6,52 млрд ушли на авиацию, а $5,19 млрд – на танки.
- С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 148 тыс. военных.
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