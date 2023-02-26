Россия потратила на войну в Украине $114,4 млрд, - Forbes

Такие данные обнародовало издание Forbes .

При подсчетах не учитывались экономические и косвенные потери РФ от санкций.

Обеспечение войска за год составило $36,1 млрд, из них почти $17 млрд ушло на ракеты, а $7,47 млрд – на артиллерию. Остальные суммы пошли на горючее, амуницию, гуманитарное обеспечение и другие расходы.

На зарплаты военных было потрачено $24,7 млрд. Компенсации, оплачиваемые Россией погибшим и раненым, в сумме составили $29,1 млрд.

Общая сумма, уплаченная семьям погибших оккупантов, составила более 1 трлн рублей.

Также, по оценкам Forbes, стоимость уничтоженной и захваченной российской техники составила почти $25 млрд. Из них $6,52 млрд ушли на авиацию, а $5,19 млрд – на танки.