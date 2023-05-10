Россия потеряла за сутки войны в Украине 690 солдат, 18 бронемашин и 15 крылатых ракет
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 196 310 военных, 970 крылатых ракет и 7275 боевых бронемашин
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 196 310 (+690) военных
- танков ‒ 3736 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7275 (+18)
- артиллерийских систем – 3039 (+8)
- РСЗО – 555 (+1)
- средств ПВО ‒ 308 (+1)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6)
- крылатых ракет ‒ 970 (+15)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5)
- специальной техники ‒ 389 (+1)
Окончательные данные уточняются.
9 мая враг совершил 46 атак на 4 направлениях. А ВСУ поразили пункт управления и 2 артиллерийских подразделения оккупантов на огневой позиции.
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