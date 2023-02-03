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Россия потеряла за сутки в Украине 840 военных, самолет и 4 танка, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 129,8 тыс. оккупантов, 294 самолета, 3215 танков и 1952 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 129 870 (+840) военных
- танков – 3215 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 6388 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 2215 (+3) ед.
- РСЗО – 460 (+2) ед.
- средств ПВО – 222 (+0) ед.
- самолетов – 294 (+1) ед.
- вертолетов – 284 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1)
- крылатых ракет – 796 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5068 (+4) ед.
- специальной техники – 202 (+2)
Потери уточняют.
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