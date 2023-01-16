Россия потеряла за сутки в Украине 790 солдат, 21 бронемашину и систему ПВО
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 116 080 военных, 3 118 танков и 6 204 боевых бронемашины
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано
- танков ‒ 3 118 (+12) ед.
- боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед.
- артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед.
- РСЗО – 438 (+1) ед.
- средств ПВО – 220 (+1) ед.
- самолетов – 286 (+0) ед.
- вертолетов – 276 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0)
- крылатых ракет ‒ 749 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24) ед.
- специальной техники ‒ 190 (+3)
Ранее глава Минобороны Алексей Резников утверждал, что Украина за день войны теряет в десять раз меньше военных, чем страна-агрессор Россия.
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