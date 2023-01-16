Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано

танков ‒ 3 118 (+12) ед.

боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед.

артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед.

РСЗО – 438 (+1) ед.

средств ПВО – 220 (+1) ед.

самолетов – 286 (+0) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0)

крылатых ракет ‒ 749 (+0)

кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24) ед.

специальной техники ‒ 190 (+3)

Ранее глава Минобороны Алексей Резников утверждал, что Украина за день войны теряет в десять раз меньше военных, чем страна-агрессор Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb