Россия потеряла за сутки в Украине 700 солдат, 9 артсистем и 5 танков
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 165 610 военных, 3537 танков и 2160 беспилотников
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 165610 (+700) человек ликвидировано
- танков ‒ 3537 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6869 (+16)
- артиллерийских систем – 2577 (+9)
- РСЗО – 507 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 270 (+2)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8)
- специальной техники ‒ 265 (+3)
Окончательные данные уточняются.
В течение 19 марта россияне вели наступление на 5 направлениях. Однако ВСУ отразили почти 70 атак, поразили 4 ЗРК, 3 средства РЭБ и несколько районов скопления оккупантов.
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