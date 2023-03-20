Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 165610 (+700) человек ликвидировано

танков ‒ 3537 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 6869 (+16)

артиллерийских систем – 2577 (+9)

РСЗО – 507 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 270 (+2)

самолетов – 305 (+0)

вертолетов – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1)

крылатых ракет ‒ 907 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8)

специальной техники ‒ 265 (+3)

Окончательные данные уточняются.

В течение 19 марта россияне вели наступление на 5 направлениях. Однако ВСУ отразили почти 70 атак, поразили 4 ЗРК, 3 средства РЭБ и несколько районов скопления оккупантов.