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Россия потеряла за сутки в Украине 670 военных, 11 дронов и танк
С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 178,8 тыс. рашистов, 3637 танков, 2750 артиллерийских систем, 2323 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2023 года, российские войска потеряли:
- личного состава – около 178 820 (+670) человек
- танков – 3637 (+1)
- боевых бронированных машин – 7028 (+4)
- артиллерийских систем – 2750 (+10)
- РСЗО – 534 (+1) ед.
- средств ПВО – 282 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей /катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5607 (+5)
- специальной техники – 311 (+2)
Окончательные потери врага уточняются.
- Украинские морпехи ликвидировали 7 апреля за день 14 россиян. Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору.
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