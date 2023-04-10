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Главная война с Россией Россия потеряла за сутки в Украине 670 военных, 11 дронов и танк

Россия потеряла за сутки в Украине 670 военных, 11 дронов и танк

10 апреля, 2023 понедельник
08:19
война с Россией

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 178,8 тыс. рашистов, 3637 танков, 2750 артиллерийских систем, 2323 беспилотника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2023 года, российские войска потеряли:

  • личного состава – около 178 820 (+670) человек
  • танков – 3637 (+1) 
  • боевых бронированных машин – 7028 (+4) 
  • артиллерийских систем – 2750 (+10) 
  • РСЗО – 534 (+1) ед.
  • средств ПВО – 282 (+0) 
  • самолетов – 307 (+0) 
  • вертолетов – 292 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11)
  • крылатых ракет – 911 (+0)
  • кораблей /катеров – 18 (+0) 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5607 (+5) 
  • специальной техники – 311 (+2)

Окончательные потери врага уточняются.

  • Украинские морпехи ликвидировали 7 апреля за день 14 россиян. Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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