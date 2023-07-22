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Обновлено

Россия потеряла за сутки в Украине 640 военных, 7 танков и 8 средств ПВО, - Генштаб

22 июля, 2023 суббота
08:11
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине минимум 241 330 военных. За прошедшие сутки на 5 направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений

Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 22 июля 2023 года страна-агрессорка потеряла в Украине:

  • личного состава – около 241 330 (+640) солдат
  • танков ‒ 4140 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 8096 (+16)
  • артиллерийских систем – 4629 (+19)
  • РСЗО – 693 (+0)
  • средств ПВО ‒ 448 (+8)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11)
  • крылатых ракет ‒ 1298 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7159 (+14)
  • специальной техники ‒ 691 (+5)

Окончательные данные уточняются.

Враг за сутки нанес более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов с РСЗО

За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Украины.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди детей и взрослого гражданского населения. Разрушения и повреждения также получили пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Военные РФ в Луганской области немотивированны из-за больших потерь и нехватки оружия. На фронте произошло более 40 боевых столкновений

По данным Генштаба, в подразделениях мотострелкового полка кафиров, участвующего в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, военные РФ имеют низкий уровень морально-психологического состояния.

Основными факторами, негативно влияющими на моральное состояние оккупантов, являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий и несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами. Также к этому добавляется неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

В Генштабе также отметили, что количество желающих покинуть свои подразделения и возвратиться из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию увеличивается.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка на Луганщине и Торском, Верхнекаменном, Спорном и Раздолевке - Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Клищиевка, Донецк.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Угледар, Пречистовка, Нескучное и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малиновка, Красное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области; Дмитровка, Тягинка, Садовое, Днепровское, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны поразили в сутки 2 района сосредоточения оккупантов и 5 артиллерийских средств

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

  • 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно, потому что он начался позже, чем планировалось.
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