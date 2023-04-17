Россия потеряла за сутки в Украине 590 военных, 8 дронов, 3 танка и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине 182,6 тыс. военных, 3660 танков, 2347 беспилотников, 285 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Враг потерял на войне в Украине:
- личного состава – около 182 660 (+590) человек
- танков – 3660 (+3)
- боевых бронированных машин – 7087 (+4)
- артиллерийских систем – 2804 (+9)
- РСЗО – 538 (+0) ед.
- средств ПВО – 285 (+1)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей, катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14)
- специальной техники – 328 (+2)
Окончательные данные уточняются.
На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Несмотря на это, ВСУ удалось отбить более 60 атак и сбить 4 дрона.
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