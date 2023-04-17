Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг потерял на войне в Украине:

личного состава – около 182 660 (+590) человек

танков – 3660 (+3)

боевых бронированных машин – 7087 (+4)

артиллерийских систем – 2804 (+9)

РСЗО – 538 (+0) ед.

средств ПВО – 285 (+1)

самолетов – 308 (+0)

вертолетов – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей, катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14)

специальной техники – 328 (+2)

Окончательные данные уточняются.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Несмотря на это, ВСУ удалось отбить более 60 атак и сбить 4 дрона.