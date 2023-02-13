Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 138 340 (+560) человек ликвидировано

танков ‒ 3283 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 6492 (+4) ед.

артиллерийских систем – 2290 (+3) ед.

РСЗО – 465 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 234 (+0) ед.

самолетов – 296 (+0) ед.

вертолетов – 286 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)

крылатых ракет ‒ 857 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2) ед.

специальной техники ‒ 217 (+2)

Окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.