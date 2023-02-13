Россия потеряла за сутки в Украине 560 солдат, 4 танка и 3 артсистемы
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 138 340 военных, 3283 танка, 2290 артсистем
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 138 340 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 3283 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 6492 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 2290 (+3) ед.
- РСЗО – 465 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 234 (+0) ед.
- самолетов – 296 (+0) ед.
- вертолетов – 286 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
- крылатых ракет ‒ 857 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2) ед.
- специальной техники ‒ 217 (+2)
Окончательные данные уточняются.
По данным Генштаба, из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.
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