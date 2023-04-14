Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 181 тыс. военных, 3650 танков, 535 реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:
- личного состава – около 181 090 (+500) человек
- танков – 3650 (+4)
- боевых бронированных машин – 7069 (+16)
- артиллерийских систем – 2784 (+7)
- РСЗО – 535 (+0) ед.
- средств ПВО – 283 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0)
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3)
- специальной техники – 321 (+1)
Окончательные потери врага уточняются.
Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение 13 апреля украинские защитники отразили 49 атак, а также поразили 3 пункта управления, станцию РЭБ и несколько мест скопления оккупантов.
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