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Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем

14 апреля, 2023 пятница
08:26
война с Россией

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 181 тыс. военных, 3650 танков, 535 реактивных систем залпового огня

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:

  • личного состава – около 181 090 (+500) человек
  • танков – 3650 (+4)
  • боевых бронированных машин – 7069 (+16)
  • артиллерийских систем – 2784 (+7)
  • РСЗО – 535 (+0) ед.
  • средств ПВО – 283 (+0)
  • самолетов – 307 (+0)
  • вертолетов – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0)
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3)
  • специальной техники – 321 (+1)

Окончательные потери врага уточняются.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение 13 апреля украинские защитники отразили 49 атак, а также поразили 3 пункта управления, станцию РЭБ и несколько мест скопления оккупантов.

Россия
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военные силы Украины
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Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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