Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:

личного состава – около 181 090 (+500) человек

танков – 3650 (+4)

боевых бронированных машин – 7069 (+16)

артиллерийских систем – 2784 (+7)

РСЗО – 535 (+0) ед.

средств ПВО – 283 (+0)

самолетов – 307 (+0)

вертолетов – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0)

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3)

специальной техники – 321 (+1)

Окончательные потери врага уточняются.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение 13 апреля украинские защитники отразили 49 атак, а также поразили 3 пункта управления, станцию РЭБ и несколько мест скопления оккупантов.