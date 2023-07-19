Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 19 июля 2023 года страна-агрессорка потеряла:

личного состава – около 239 480 (+470) солдат

танков ‒ 4123 (+4)

боевых бронированных машин – 8059 (+8)

артиллерийских систем – 4573 (+31)

РСЗО – 689 (+0)

средств ПВО ‒ 430 (+2)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46)

крылатых ракет ‒ 1279 (+6)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 7105 (+19) ед

специальной техники ‒ 683 (+6)

Окончательные данные уточняются.

Возведение Генштаба: на фронте произошло более 20 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 июля.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеская армия совершила минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфин, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Дворичная, Западное, Синковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении российское войско нанесло авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункті Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники отбили атаки в районе Богдановки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультиного. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимилианивка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополья на Донетчине и Новодаровки Запорожской области, вражеское войско предприняло неудачные попытки восстановления утраченного положения.

Нанесло авиационных ударов возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополья. Совершило обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Зализничное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь на Днепропетровщине; Бургунка, Херсон Садовое, Берегово и Вплетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты в Скадовске используют порт для вывоза зерна из Украины

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.

Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая в этом году в свои порты.

Россия нанесла 80 авиаударов и совершила 74 обстрела из РСЗО по Украине за сутки

Вражеское войско нанесло ракетно-авиационный удар по территории Украины - задействовало 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА.

Кроме того, враг нанес 80 авиационных ударов и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

ВСУ поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 склада боеприпасов оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.