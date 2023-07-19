Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия потеряла за сутки в Украине 470 военных, 6 крылатых ракет и 46 БПЛА, - Генштаб ВСУ
Инфографика

Россия потеряла за сутки в Украине 470 военных, 6 крылатых ракет и 46 БПЛА, - Генштаб ВСУ

19 июля, 2023 среда
08:46
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 239 480 военных. 18 июля на фронте произошло более 20 боевых столкновений между Силами обороны Украины и вражеским войском

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 19 июля 2023 года страна-агрессорка потеряла:

  • личного состава – около 239 480 (+470) солдат
  • танков ‒ 4123 (+4)
  • боевых бронированных машин – 8059 (+8)
  • артиллерийских систем – 4573 (+31)
  • РСЗО – 689 (+0)
  • средств ПВО ‒ 430 (+2)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46)
  • крылатых ракет ‒ 1279 (+6)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7105 (+19) ед
  • специальной техники ‒ 683 (+6)

Окончательные данные уточняются.

Возведение Генштаба: на фронте произошло более 20 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 июля.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеская армия совершила минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфин, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Дворичная, Западное, Синковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении российское войско нанесло авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункті Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники отбили атаки в районе Богдановки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультиного. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимилианивка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополья на Донетчине и Новодаровки Запорожской области, вражеское войско предприняло неудачные попытки восстановления утраченного положения.

Нанесло авиационных ударов возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополья. Совершило обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Зализничное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь на Днепропетровщине; Бургунка, Херсон Садовое, Берегово и Вплетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты в Скадовске используют порт для вывоза зерна из Украины

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.

Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая в этом году в свои порты.

Россия нанесла 80 авиаударов и совершила 74 обстрела из РСЗО по Украине за сутки

Вражеское войско нанесло ракетно-авиационный удар по территории Украины - задействовало 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА.

Кроме того, враг нанес 80 авиационных ударов и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

ВСУ поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 склада боеприпасов оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

  • Ранее отмечалось, что на временно оккупированной Луганской области россияне разместили подразделение "Ахмат" на территории бывшей городской поликлиники, а на временно оккупированной Донбассе для размещения своих войск переоборудовали территории баз отдыха.
Луганщина
зерно
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Никополь
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
Авіакатастрофа у Польщі
17 июля, 2023 понедельник
В Польше самолет упал на ангар, где люди прятались от дождя. По меньшей мере 5 погибших
Бахмут
18 июля, 2023 вторник
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
ЗСУ
18 июля, 2023 вторник
ВСУ зашли в Старомайорское на Донетчине, продолжаются уличные бои, - майор Шершень
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.98
    Продажа 41.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
09:56
Обновлено
В Кропивницком раздались взрывы
09:39
В Украине рассматривают новый маршрут для реализации "зернового соглашения" через Румынию и Болгарию
09:20
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Херсоне горел дом культуры
09:18
Силы ПВО ночью уничтожили 14 вражеских ракет и 23 дрона
09:00
ВСУ ведут наступление на 3 направлениях, оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки
08:39
Россия выбирает между усилением Днепровской группировки и противостоянием контрнаступления ВСУ в Запорожье, - разведка Британии
08:31
Эксклюзив
В район Авдеевки приехали новые войска РФ, – глава МВА Барабаш
08:00
OPINION
Украине нужно побольше "Уолкеров"
07:55
Антониу Гутерреш
Гутерреш предупредил о рисках ИИ для глобального мира и безопасности
07:24
Обновлено
В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне и эвакуации жителей 4 населенных пунктов
07:03
Запорожсталь
Запорожсталь призвала налоговую не нарушать закон и возместить НДС
06:52
Урсула фон дер Ляен: Важно разблокировать Черное море, чтобы продолжить экспорт зерна из Украины
06:36
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Восточного моря
06:23
ВСУ имеют тактические успехи вдоль границ Харьковской и Луганской областей, - ISW
05:54
Госдеп США
Россия продолжает использовать продовольствие как оружие и далее получает рекордную прибыль от экспорта, - Госдеп США
05:25
Обновлено
В Беларусь прибыла шестая колонна вагнеровцев: сколько боевиков в стране
04:47
"Он действительно хороший человек": новый тренер "Челси" признался, что уже разговаривал с Мудриком
03:36
"Очень жалко: в Финляндии отреагировали на выход РФ из "зернового соглашения"
02:56
Легендарного голкипера ван дер Сара выписали из реанимации
01:45
Кулеба
Кулеба на заседании ООН зачитал отрывки из дневников детей в оккупации
01:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
00:48
На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля
00:03
Саудовская Аравия и Турция ведут тайные переговоры о возвращении похищенных РФ детей в Украину, к дискуссиям присоединяется Абрамович, - FT
00:03
Увидели Бучу и возвращаются домой с правдой о войне - Зеленский о встрече с африканскими журналистами
2023, вторник
18 июля
23:30
Эксклюзив
Путин договорится с Эрдоганом о зерне, - Климкин
23:28
"Вскоре будут новости": Зеленский провел важное совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Враг запустил "шахеды": около полуночи возможна тревога на юге Украины
22:43
В Украине разрешили получать офицерские звания военным без высшего образования
22:38
Генерал Милли: Медленное контрнаступление ВСУ – это разница между реальностью и войной на бумаге
22:21
Обновлено
ПВО, боеприпасы и обучение на F-16: Остин об итогах "Рамштайна-14"
22:01
Никарагуа заблокировало декларацию саммита ЕС-Латинская Америка с осуждением агрессии РФ в Украине
21:59
"Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года": Саакашвили передал письмо The Times из заключения в Грузии
21:38
Уоллес: Раскол в армии РФ реальный, а потери ужасные – Россию можно победить
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
У ВСУ есть возможности, чтобы минимизировать попытку наступления РФ. Колонка Сергея Згурца
21:27
Эксклюзив
Путин попытается поехать в ЮАР на саммит БРИКС, - Климкин
21:12
В больнице скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара РФ по Умани 28 апреля
21:08
Эксклюзив
Россияне стремятся к боевой ничьей, - бывший командир взвода батальона "Айдар" Дикий
20:58
Зеленский подписал указ о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
20:34
Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV