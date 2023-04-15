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Россия потеряла за сутки в Украине 460 военных, 4 бронемашины и 3 танка

15 апреля, 2023 суббота
08:35
Война с Россией

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине более 181 тыс. военных и 3653 танка

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:

  • личный состав – около 181 550 (+460) военных ликвидировано
  • танки ‒ 3653 (+3)
  • боевые бронированные машины ‒ 7073 (+4)
  • артиллерийские системы – 2785 (+1)
  • РСЗО – 535 (+0)
  • средств ПВО – 283 (+0)
  • самолетов – 307 (+0)
  • вертолетов – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0);
  • крылатых ракет – 911 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5646 (+6)
  • специальной техники – 324 (+3).

Втрати окупантів

Данные уточняются.

  • 15 апреля в сводке Генштаба сообщалось , что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за минувшие сутки Силы обороны отразили 56 вражеских атак.
Военные новости
потери окуппантов
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