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Россия потеряла за сутки в Украине 460 военных, 4 бронемашины и 3 танка
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине более 181 тыс. военных и 3653 танка
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:
- личный состав – около 181 550 (+460) военных ликвидировано
- танки ‒ 3653 (+3)
- боевые бронированные машины ‒ 7073 (+4)
- артиллерийские системы – 2785 (+1)
- РСЗО – 535 (+0)
- средств ПВО – 283 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0);
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5646 (+6)
- специальной техники – 324 (+3).
Данные уточняются.
- 15 апреля в сводке Генштаба сообщалось , что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за минувшие сутки Силы обороны отразили 56 вражеских атак.
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