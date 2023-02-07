Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 133 190 (+1030) военных ликвидировано

танков ‒ 3245 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 6443 (+28) ед.

артиллерийских систем – 2232 (+1) ед.

РСЗО – 461 (+0) ед.

средств ПВО – 227 (+0) ед.

самолетов – 294 (+0) ед.

вертолетов – 284 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0)

крылатых ракет ‒ 796 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3) ед.

специальной техники ‒ 208 (+5)

Окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.