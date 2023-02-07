Россия потеряла за сутки в Украине 1030 солдат, 14 танков и 28 боевых бронемашин
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 133 190 военных, 3245 танков, 2232 артсистемы
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 133 190 (+1030) военных ликвидировано
- танков ‒ 3245 (+14) ед.
- боевых бронированных машин – 6443 (+28) ед.
- артиллерийских систем – 2232 (+1) ед.
- РСЗО – 461 (+0) ед.
- средств ПВО – 227 (+0) ед.
- самолетов – 294 (+0) ед.
- вертолетов – 284 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0)
- крылатых ракет ‒ 796 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3) ед.
- специальной техники ‒ 208 (+5)
Окончательные данные уточняются.
По данным Генштаба, войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.
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