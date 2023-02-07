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Россия потеряла за сутки в Украине 1030 солдат, 14 танков и 28 боевых бронемашин

7 февраля, 2023 вторник
08:19
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 133 190 военных, 3245 танков, 2232 артсистемы

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 133 190 (+1030) военных ликвидировано
  • танков ‒ 3245 (+14) ед.
  • боевых бронированных машин – 6443 (+28) ед.
  • артиллерийских систем – 2232 (+1) ед.
  • РСЗО – 461 (+0) ед.
  • средств ПВО – 227 (+0) ед.
  • самолетов – 294 (+0) ед.
  • вертолетов – 284 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0)
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3) ед.
  • специальной техники ‒ 208 (+5)

Окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.

Россия
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Убитые русские
потери окуппантов
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