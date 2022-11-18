Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля по 18 ноября армия РФ потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 83 460 (+350) человек

танков – 2 879 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5 808 (+4) ед.

артиллерийских систем – 1 865 (+5) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед.

средств ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5)

крылатых ракет – 480 (+6)

кораблей/катеров – 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) ед.

специальной техники – 161 (+1)

За сутки 17 ноября наибольшие потери российские захватчики понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

В четверг, 17 ноября, украинские защитники демилитаризовали радиолокационную станцию россиян в районе Новой Каховки.

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