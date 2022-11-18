Россия потеряла за сутки на войне в Украине 350 оккупантов, 6 крылатых ракет, 5 дронов и танк, - Генштаб ВСУ
Всего за время полномасштабного вторжения рашисты потеряли 83,4 тыс. оккупантов, 2 879 танков, 1 536 беспилотников и 480 крылатых ракет.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля по 18 ноября армия РФ потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 83 460 (+350) человек
- танков – 2 879 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 5 808 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 1 865 (+5) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средств ПВО – 209 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5)
- крылатых ракет – 480 (+6)
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) ед.
- специальной техники – 161 (+1)
За сутки 17 ноября наибольшие потери российские захватчики понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.
- В четверг, 17 ноября, украинские защитники демилитаризовали радиолокационную станцию россиян в районе Новой Каховки.
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