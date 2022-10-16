Об этом Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, из-за взрыва на Крымском мосту у российских военных сложилось критическое положение со снаряжением, снабжением и логистикой.

"Подтягивание резервов оттуда происходило и почти 75% этих поставок шли именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы что-то там функционировало, потому что они даже паромы остановили. Из-за ветра невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив, поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники", - рассказала Гуменюк.

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