Россия потеряла возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
Из-за взрыва на Крымском мосту россияне утратили возможность переправлять по нему вооружение и военную технику
Об этом Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона.
По ее словам, из-за взрыва на Крымском мосту у российских военных сложилось критическое положение со снаряжением, снабжением и логистикой.
"Подтягивание резервов оттуда происходило и почти 75% этих поставок шли именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы что-то там функционировало, потому что они даже паромы остановили. Из-за ветра невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив, поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники", - рассказала Гуменюк.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 9 октября оккупационные власти признали, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов.
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