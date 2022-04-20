Россия потеряла в войне с Украиной в 3,5 раза больше военной техники, чем ВСУ, - аналитический проект Oryx
Украинские военные захватили в полтора раза больше российской техники, чем потеряли
Об этом сообщает аналитический проект Oryx.
Согласно его подсчетам, с начала войны Россия потеряла 2998 единиц техники (1558 уничтожено, 46 повреждено, 244 брошено, 1120 захвачены украинской стороной).
Украина потеряла 848 единиц техники (389 уничтожено, 22 повреждено, 36 брошено, 401 захвачено российской стороной).
- Напомним, по состоянию на 20 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ РФ потеряла около 20,9 тыс. военных, 815 танков, 391 систему артиллерии, 171 самолет и 150 вертолетов.
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