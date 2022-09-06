Об этом пишет Moscow Times, опираясь на данные специалистов блога Oryx Intelligence, отслеживающего потери техники во время боевых действий.

"Количество потерь колеблется в течение конфликта", - сказал Якуб Яновский, соавтор подсчета Oryx, базирующегося на информации из открытых источников. - В первый месяц Россия потеряла безумное количество танков и другой техники, потому что россияне были разбросаны на огромной территории Украины".

В частности, украинские силы использовали портативное противотанковое оружие, предоставленное Западом, для уничтожения наступающих российских колонн, в том числе многих танков, в районах к северу от Киева.

Из 1 012 утраченных российских танков, документированных Oryx, 34% были брошены их экипажами. Военный аналитик Роб Ли объясняет это плохим планированием и материально-техническими сбоями.

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"Много потерь танков происходит из-за того, что танки повреждены или имеют определенную механическую неисправность и впоследствии уничтожаются, поскольку их невозможно восстановить", - сказал Яновский.

По оценкам британского Международного института стратегических исследований, перед началом вторжения в России было 2 800 действующих танков и еще 10 тыс. на хранении.

"В начале конфликта в нашем списке доминировали самые современные российские танки, такие как Т-72Б3 и Т-80БВМ выпуска 2016 года, - сказал Яновский. - Но поскольку Россия заменила эти потери более старыми танками, такими как Т-72Б, теперь они стали одними из самых распространенных танков в списке".

По данным Oryx, чуть менее трети всех российских танков, потерянных в Украине, были советского производства.

6 сентября бойцы Королевской бригады сожгли два вражеских танка.

6 сентября разведка США сообщила, что из-за санкций Кремль скупает артиллерийские снаряды в КНДР.

Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине танки.