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Главная война с Россией Россия потеряла в войне с Украиной 1000 танков, — аналитики Oryx Intelligence

Россия потеряла в войне с Украиной 1000 танков, — аналитики Oryx Intelligence

6 сентября, 2022 вторник
21:18
война с Россией

Большая часть потерь российских танков пришлась на первые 50 дней войны, когда российские войска пытались захватить украинскую столицу

Об этом пишет Moscow Times, опираясь на данные специалистов блога Oryx Intelligence, отслеживающего потери техники во время боевых действий.

"Количество потерь колеблется в течение конфликта", - сказал Якуб Яновский, соавтор подсчета Oryx, базирующегося на информации из открытых источников. - В первый месяц Россия потеряла безумное количество танков и другой техники, потому что россияне были разбросаны на огромной территории Украины".

В частности, украинские силы использовали портативное противотанковое оружие, предоставленное Западом, для уничтожения наступающих российских колонн, в том числе многих танков, в районах к северу от Киева.

Из 1 012 утраченных российских танков, документированных Oryx, 34% были брошены их экипажами. Военный аналитик Роб Ли объясняет это плохим планированием и материально-техническими сбоями.

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"Много потерь танков происходит из-за того, что танки повреждены или имеют определенную механическую неисправность и впоследствии уничтожаются, поскольку их невозможно восстановить", - сказал Яновский.

По оценкам британского Международного института стратегических исследований, перед началом вторжения в России было 2 800 действующих танков и еще 10 тыс. на хранении.

"В начале конфликта в нашем списке доминировали самые современные российские танки, такие как Т-72Б3 и Т-80БВМ выпуска 2016 года, - сказал Яновский. - Но поскольку Россия заменила эти потери более старыми танками, такими как Т-72Б, теперь они стали одними из самых распространенных танков в списке".

По данным Oryx, чуть менее трети всех российских танков, потерянных в Украине, были советского производства.

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