Госдеп США: Заявленная Россией приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях юридически недействительна
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Россия потеряла в Украине за сутки как минимум 1040 военных, самолет и 13 дронов
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной более 162,5 тыс. оккупантов, 305 самолетов, 2145 БПЛА и 3504 танка
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 16 марта 2023 года РФ потеряла:
- личного состава – около 162 560 (+1040) человек
- танков ‒ 3504 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 6810 (+11)
- артиллерийских систем – 2539 (+11)
- РСЗО – 503 (+1)
- средств ПВО ‒ 265 (+3)
- самолетов – 305 (+1)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17)
- специальной техники ‒ 257 (+0)
Окончательные потери врага уточняют.
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